Kim Jong-un'u küplere bindirecek olay: Denizi yürüyerek aşıp Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geldiler!

08 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:51

Roketli füzeli çatışmanın ardından orman yangınına neden olan aşiret kavgası! Orman küle döndü

Roketli füzeli çatışmanın ardından orman yangınına neden olan aşiret kavgası! Orman küle döndü

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki çöp balonu savaşları devam ederken Kim Jong-un'u küplere bindirecek bir haberi Güney Kore duyurdu. Hükümet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, iki Kuzey Koreli, Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye geldi ve iltica talebinde bulundu.

GELGİTLER SAYESİNDE DENİZDEN YÜRÜDÜLER

Askeri bir kaynak, söz konusu kişilerin gelgitler çekildiğinde adaya yürüyerek geldiğini, sadece bir kişinin Güney Kore ordusu tarafından kabul edildiğini bildirdi.

İTİCA GİRİŞİMİ BAŞINDAN BERİ TAKİP EDİLİYORDU

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, parlamento oturumunda yaptığı açıklamada sığınma girişimini doğrularken, ilgili makamlar tarafından konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Shin, Güney Kore ordusunun deniz sınırındaki iltica girişimini başından beri takip ettiğini vurguladı.

KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE'YE SIĞINMA TALEPLERİ ARTTI

Nükleer silah ve balistik füze programını nedeniyle uluslararası ekonomik yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore’de her yıl birçok kişi Güney Kore’ye iltica girişiminde bulunuyor.

Pyongyang’ın Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sıkılaştırdığı sınır tedbirlerinin, Kuzey Korelilerin ülkeden kaçış denemelerini zorlaştırdığı biliniyor. Buna rağmen 2022'de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısının geçtiğimiz yıl neredeyse 3 kar artarak 196'ya ulaştığı belirtiliyor.