Kim Jong-un'un savaş gemisi için skandal iddia: Yelken bile açamaz

Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük savaş gemisini suya indirdi ve düşmanlarına gözdağı verdi. Fakat analistler, bu geminin yelken dahi açamayacağını öne sürdü.

Kim Jong Un'un filosundaki en büyük savaş gemisi geçtiğimiz günlerde suya indi. Kuzay Kore lideri Kim Jong-un dev savaş gemisinin denize indirilmesi için düzenlenen törene katıldı. Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin silahlanma hamlesi ve bu kapsamda denize indirilen yeni destroyerin ABD ve Asya'daki müttefiklerinin artan askeri tatbikatlarına karşı bir cevap olduğunu söyledi. Fakat analistler, Kim'in savaş gemisinin yelken dahi açamayacağını söylüyor.

GEMİ KENDİ GÜCÜYLE HAREKET EDEMİYOR

The Sun'ın haberine göre, geminin kendi kendine hareket edemeyeceğini söyleyen uzmanlar, Kim'in gemiyi bir propaganda makinesi olarak kullandığını öne sürdüler. Törende geminin 'en güçlü silahlarla' donatıldığı bildirildi. Fakat hiçbir zaman hareket ettiği anlara ilişkin görüntü paylaşılmadı. Tören öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntüleri de geminin kendi gücüyle hareket edemeyeceğini gösteren cinstendi.

''İŞLEYEN TAHRİK SİSTEMİNİN EKSİKLİĞİ''

Kuzey Kore analisti Martyn William, "Analiz, geminin limanda römorkörler tarafından itildiğini gösteren birkaç uydu görüntüsüne dayanıyor. Ne fırlatma törenine, ne de inşa edildiği yere kendi kendine hareket etti.'' dedi. William, bunun "işleyen bir tahrik sisteminin eksikliğini" ortaya çıkardığını söyledi.

TÖRENLE DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Kuzey Kore, Kore Halk Ordusu’nun 93’üncü kuruluş yıl dönümü olan 25 Nisan'da Choe Hyon adlı 5 bin tonluk yeni savaş gemisini denize indirmişti. Düzenlenen törende konuşan ülkenin lideri Kim Jong-un, yeni geminin düşmanları caydırmada önemli bir rol oynayacağını vurgulamıştı.

Kim ayrıca yetkililere "Choe Hyon" sınıfı destroyerler, çeşitli tiplerde askeri gemiler ve nükleer enerjili denizaltıların üretimini sürdürme talimatı vermişti.