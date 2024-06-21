Kim Yong-un Güney Kore ile arasına duvar örüyor! "Kore Seddi" uydudan görüntülendi

21 Haziran 2024 08:05 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 08:35

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında devam eden gerginlikte yeni bir perde daha açılıyor. Ortaya çıkan yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin, Güney Kore sınırına yakın birçok yerde duvar gibi görünen bölümler inşa ettiğini gösterdi.

SAVAŞA HAZIRLIK MI?

BBC Verify, tarafından analiz edilen görüntüler ayrıca Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içindeki arazinin temizlendiğini gösteriyor. Uzmanlar bunun Güney Kore ile uzun süredir devam eden ateşkesin ihlali olabileceğini söylüyor.

DMZ, hiçbir barış anlaşması imzalamamış olmasına rağmen teknik olarak hâlâ savaş halinde olan Kuzey ve Güney Kore arasında 4 km (2,5 mil) genişliğinde bir tampon bölge olarak belirlendi. DMZ ikiye bölünmüş durumda ve her iki taraf da ilgili ülkeler tarafından kontrol ediliyor.

Uzmanlara göre bu son faaliyet "alışılmadık" ve iki ülke arasında gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Seul merkezli NK News uzman sitesinin muhabiri Shreyas Reddy, "Bu noktada yalnızca Kuzey Kore'nin sınır boyunca askeri varlığını ve tahkimatlarını güçlendirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz" dedi.

2023 KASIM'INDA YOKTU

BBC Verify, Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'nin bölgede yaptığı değişiklikleri inceleme projesi kapsamında sınırın 7 km'lik kısmının yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini çekti. Görüntüler, sınırın doğu ucuna yakın toplamda yaklaşık 1 km'lik bir alanı kapsayan, DMZ yakınında bariyerlerin dikildiği en az üç bölümü gösteriyor. Sınırın diğer kısımlarında başka bariyer inşaatlarının yapılmış olması da mümkün.

Bölgede daha önce yüksek çözünürlüklü görüntülerin bulunmaması nedeniyle inşaatın kesin başlama tarihi belirsiz. Ancak bu yapılar Kasım 2023'te çekilen bir görüntüde görünmüyordu.

Kore Savaşı 1953'te her iki tarafın da "askerden arındırılmış bölge içerisinde, bu bölgeden veya bu bölgeye karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmama" sözü verdiği bir ateşkesle sona erdi. Ancak nihai bir barış anlaşması sağlanamadı.