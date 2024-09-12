Miçotakis'ten çarpıcı Türkiye mesajı! 'Karmaşık ilişkiler bizi zorunda bırakıyor'

12 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:14

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ''Bizim kimseden korkumuz yok'' diyerek yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türkiye ile karmaşık ilişkiler nedeniyle savunma sanayiye yatırımı artıracaklarını söyleyen Miçotakis, göç konusuna da değindi.

Yunanistan​ Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde yaptığı ordu yatırımına dair açıklamalarını sürdürdü. Türkiye​ ile karmaşık ilişkilere sahip olunması nedeniyle savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarını dile getiren Miçotakis, 'Yunanistan'ın egemenliğini her zaman savunabilmesi' gerektiğini belirtti.

''SİLAHLANMADA TAVİZ VERİLMEYECEK''

Yunanistan​'ın savunma açısından ne kadar güçlü olursa müzakere masasına da o kadar güvenle oturacağını söyleyen Miçotakis, Türkiye​'nin revizyonizminin özünün de değişmediğini öne sürdü. Miçotakis, 'ülkenin silahlanma programından herhangi bir taviz verilmeyeceğini' ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE SCHENGEN​ TEPKİSİ

Gündeme dair açıklamaları sırasında göç konusuna da değinen Miçotakis, ''Avrupa'nın göç sorununa yanıtının Schengen​'in tek taraflı olarak kaldırılması olamayacağını ve Almanya'nın düzensiz göçü azaltmak amacıyla tüm kara sınırlarındaki kontrolleri genişletme adımına katılmadığını'' söyledi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye ilk giriş yaptığı ülkelere top atılmaması gerektiğini söyleyen Miçotakis, sözlerine şöyle devam etti:

''Cevap, Avrupa'nın sınırlarının korunması konusunda adil bir uzlaşma olabilir. Topu, ilk giriş yapan ülkelere atmamalıyız. Halk bize güvendiğinden beri ülke sınırlarını korumak için adil ve katı bir politika izledik.''

''Yunanistan Evros'ta Avrupa sınırlarını savundu ve bu, tüm AB'yi, sınırları geçen insan sayısını sınırlayamazsak ikincil akışlar sorunuyla başa çıkamayacağımıza ikna etmek için sistematik bir çabanın ilk adımıydı. Ve o zamandan beri Avrupa bu konuya adapte oldu. Bu politika, sınırdan giren göçmen sayısını azaltma ve adalardaki durumu normalleştirme etkisi oluşturdu.''

''TÜRKİYE GÖÇ MESELESİNİ ARAÇSALLAŞTIRIYOR''

Türkiye​'nin göç meselesini araçsallaştırılmasına Yunanistan​'ın ve Avrupa'nın izin vermeyeceğini söyleyen Miçotakis, ''Türkiye ile işbirliğinin gerekli ve tatmin edici olduğunu'' ifade etti.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'Nİ KORUDU

Şimdiye kadar birçok kez göçmenleri geri iten, botları, tekneleri taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni de koruyan Miçotakis, binlerce düzensiz göçmenin kurtarıldığını, sahil güvenlik ekibine yönelik 'komplo teorileri yaymanın aşağılayıcı olduğunu' söyledi.

''Sahil Güvenliğin bir göçmen kabul servisi olmadığını'' belirten Miçotakis, ''Sadece aktif caydırıcılık var, geri itme yok'' ifadelerini kullandı.