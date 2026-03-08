Kimyasal savaş tedirginliği! CENTCOM'dan İran'a gözdağı: Petrol sızdı, halka maske uyarısı yapıldı

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef alması sonrası bölgede petrol alanlarında büyük yangınlar çıktı. Uzmanlar halka maskesiz dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü. Havaya karışan kimyasal bileşikler nedeniyle "asitli yağış" endişesine sebep oldu.

KİMYASAL SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ

İran Dışişleri Bakanlığı, sivil yerleşim alanlarına yakın bu tesislerin vurulmasının çevre felaketlerine ve doğrudan kimyasal zehirlenmelere yol açtığını belirtti.

İran Kızılayı ve yerel yetkililer, vurulan tesislerden yayılan kimyasalların atmosferik olaylarla birleşerek "zehirli yağmur" riski oluşturabileceği konusunda uyardı.

ABD GÜÇLERİ: İRANLILAR EVDE KALSIN

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki sivillere güvenlik uyarısı yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'daki sivillere evde kalmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi. Özellikle yakıt ve kimyasal madde depolarının hedef alınması ‘’kimyasal savaş’’ niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Tahran’da petrol rafinerileri ile kimyasal depolama alanlarına düzenlenen saldırılar sonucunda sokaklara yakıt sızdığı ve havaya yayılan dumanın ciddi kimyasal yanık ve solunum riski taşıdığı belirtiliyor.