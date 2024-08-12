Kiracıları bu sürprizle şaşkınlığa uğradı: 87 yaşındaki kadın ölmeden önce evlerini miras bıraktı

12 Ağustos 2024 18:21 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:22

Çocukları ve yakın akrabaları olmadığı öğrenilen 87 yaşındaki kadın üzerine olan 16 evini miras bıraktı. Yaşlı kadın bu adımıyla kiracılarının hayatını değiştirdi.

33 yaşındaki Bram Brekelmans'ın Hollandalı ev sahibi mirasında, ölümünden sonra evin Brekelmans'a hediye edilmesini istediğini belirtti. Bram Brekelmans artık evinde 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Brekelmans "Bu kadar sevimli insanların olması hala inanılmaz" yorumunda bulundu.