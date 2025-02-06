Kiralık dayaklık adam! Güç gösterisi yapmak isteyenler para karşılığı dövüyor

06 Şubat 2025 11:30 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:31

Malezya'da bir adam Facebook üzerinde partnerlerinin yanında sert görünmek isteyenlerden "para karşılığı dayak yeme" hizmeti başlattı. Sosyal medyada tartışma başladı.

Malezya'da sokak çetesinin bir üyesi olduğu düşünülen bir adam, sert görünmek isteyen erkeklere yönelik bir sıra dışı bir iş kurdu. Shazali Süleyman isimli 28 yaşındaki şahıs, Facebook'ta ilan vererek, eşlerinin ya da kız arkadaşlarının yanında güç gösterisi yapmak isteyenlerden "para karşılığında dayak yeme" hizmeti başlattı.

"PARTNERİNİZİN SİZİ ZAYIF BULMASINDAN BIKTINIZ MI?"

Süleyman dağınık saçlı ve ağzından yanmayan sigara sarkan bir fotoğrafını paylaştığı ilanında, "Partnerinizin sizi zayıf bulmasından bıktınız mı? Makul bir ücret karşılığında, onların yanıldığını kanıtlamanıza yardımcı olabilirim" ifadelerine yer verdi.

Dexerto'ya iş fikriyle ilgili konuşan Süleyman hizmet sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda kısa bir örnek senaryo paylaştı. Buna göre, erkek daha önce anlaştıkları üzere kız arkadaşının yanından ayrıldığında Süleyman hemen şahsın kız arkadaşının yanına giderek olaydan habersiz kadını sözlü taciz ediyor. O sırada geri dönen erkek, duruma müdahale ederek Süleyman'ı evire çevire dövüyor.

Süleyman, ilanında genelde erkeklere yönelik hizmet verdiğini belirtse de muhabire talep gelmesi halinde kadınlarla da çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

HAFTA SONU DÖVMEK DAHA PAHALI!

Öte yandan Süleyman, hafta içi "kötü adam kiralama" hizmetini 100 ringgit (22,50 dolar) gibi küçük bir ücret karşılığında veriyor. Hafta sonları ise bu hizmetin bedeli 150 ringgite (yaklaşık 34,00 dolara) çıkıyor. Ayrıca yaşadığı şehrin dışından hizmet talep eden müşterilerinden, kat etmesi gereken mesafeye bağlı olarak ek ulaşım ücreti de talep ediyor.

Suleyman, kaç müşteriye hizmet verdiğine ve "kiralık kötü adam" olarak şu ana değin ne kadar para kazandığına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

SENARYO DA OLSA SUÇ MU?

Diğer yandan haberde, bu ilginç iş fikrinin sosyal medya kullanıcıları arasında endişelere yol açtığını belirtti. Bazı kullanıcılar, Süleyman'ın verdiği hizmetin her ne kadar senaryo olsa da taciz olduğunu belirtiyor.

Malezya'da sözlü ve fiili tacize 10.000 ringgit (yaklaşık 2.200 dolar) para cezası ve iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.