Kirasını ödeyemiyordu, artık TikTok yıldızı: Öğretmenliği bırakıp influencer olan ABD'li kadından itiraf

01 Ocak 2025 17:35 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:40

TikTok içerik üreticisi olan Molly Rutter, çok memnun olmasına rağmen, düşük maaş ve kirasını ödeyememe gibi zorluklar nedeniyle öğretmenliği bıraktığı süreçten sosyal medyaya içerik üretme sürecine kadar yaşadığı şeyleri anlattı.

Molly Rutter, öğretmenlik mesleğini bırakıp sosyal medya​ dünyasına adım atan isimlerden biri. Ağustos 2024'te işini bırakan 32 yaşındaki Rutter, ABD'nin New York​ eyaletine bağlı Buffalo şehrinde yaşıyor ve TikTok’ta paylaştığı içeriklerle hem geçimini sağlıyor hem de geniş bir kitleye ulaşıyor.

"ÖĞRETMENLİK BANA YETERİNCE KAZANDIRMADI"

Rutter, çocukluk eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra beş yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Ancak maaşının yetersiz olması, onu başka bir kariyer arayışına itti. "Eğer öğretmenlik bana yeterince kazandırsa, hâlâ bu işi yapıyorolurdum" diyen Rutter, öğretmenliğin en iyi yaptığı işlerden biri olduğunu ancak maddi zorlukların bu sevgiyi sürdürülemez kıldığını ifade etti.

Glassdoor verilerine göre, Rutter'ın eski çalıştığı özel okulda öğretmen maaşları ortalama 65 bin dolar olsa da Rutter bunun çok altında bir gelir elde ettiğini belirtti. Üstelik Buffalo'da yaşarken üç ay boyunca kirasını ödeyemediğini dile getirdi. "200.000 dolardan fazla öğrenci kredisi borcum varken, bir yan gelir kaynağı bulmak benim için hayatiydi" dedi.

Molly Rutter, 2020'den 2024 Ocak ayına kadar İstanbul'da öğretmenlik yaparken TikTok'ta içerik üretmeye başladı. Başta ev dekorasyonu üzerine içerikler üretmek istese de zamanla insanlar, onun kişisel hikayelerine ve günlük yaşamına daha çok ilgi göstermeye başladı. Rutter, 2023'te TikTok​'un içerik oluşturucu programına katılarak platformdan gelir elde etmeye başladı.

TİKTOK'TAKİ GELİRİ DAHA FAZLA

Şu anda vloglar, alışveriş turları, seyahat deneyimleri ve flört içerikleri gibi geniş bir yelpazede içerik üretiyor. En çok gelirini TikTok'un içerik ödülleri programından elde eden Rutter, aynı zamanda TikTok Shop'ta ürün tanıtımı yapıyor ve özel sipariş videolar çekiyor.

Rutter, yeni kariyerinin maddi ve manevi anlamda hayatını değiştirdiğini söylüyor. "Artık işim stresli değil. Gelirim dalgalanıyor ama öğretmenlik yaptığım dönemden daha az kazandığım bir ay olmadı. Bazı aylar öğretmenlikten kazandığımın iki katını bile kazandım" dedi.

Bununla birlikte, sosyal medyada influencer olmanın kendi zorlukları da var. Rutter, insanların onun hakkında yanlış algılar geliştirebildiğini ve kendisini bir "karikatür" gibi görmeye başladığını belirtti. "İnsanların bana dayattığı kimliklere uymuyorum, çünkü bu gerçekten kim olduğumu yansıtmıyor" diye konuştu.

Rutter, öğretmenliği bırakmanın zorlu bir karar olduğunu ancak bu karardan pişman olmadığını söylüyor. "Öğretmenlik ruhumu doldurdu, ama bıraktığım için pişman değilim" ifadelerini kullandı.