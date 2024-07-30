Kırgız lideri çileden çıkaran evlilik teklifi! Yeğeninin nişanlısını hapse attırdı

30 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:00

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Aftandil Sabyrbekov'un, güzellik kraliçesi olan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'a yaptığı evlilik teklifinde hükümete ait helikopteri kullanmasına öfkelendi.

Gösterişli evlenme teklifinin videosunda, beyazlar giymiş genç çiftin Kırgız Acil Durumlar Bakanlığı'na ait üç helikopterden biriyle dağ yamacındaki bir yere uçtuğu görüldü.

Helikopterden alkışlar içerisinde inen çift, ele ele patika bir yolda yürüdükten sonra çiçeklerden yapılmış dev bir kalbin önünde buluşuyor ve bu sırada arka planda havai fişekler patlıyor.

2020 yılında "Kırgızistan Güzeli" seçilen, Devlet Başkanı Caparov'un 23 yaşındaki yeğeni Lazzat Nurgozhoeva evlenme teklifine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve adeta kıyamet koptu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kısa sürede viral hale gelen video, iktidara geldiğinden beri politikacıları halkın paralarını israf ettiği için eleştiren Caporov'u çileden çıkardı.

Yerel medyaya verdiği bir röportajda "Yeğenim için halktan özür diliyorum" diyen devlet başkanı, Sabyrbekov'un yeğenini sevmediğini ve onunla sadece kendine siyasi destek sağlamak ve yasadışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla evlenmek istediğini söyledi.

ÖZÜR DİLEMEYİNCE SABRI TAŞTI



Sabyrbekov'un kamuoyu önüne çıkıp özür dilememesi Caparov'un sabrını taşırdı ve iki hafta sonra yeğeninin nişanlısının tutuklanmasını emretti.

Yerel medyada yer alan haberlerde Sabyrbekov'un uyuşturucu ile bağlantılı suçlar nedeni ile tutuklandığı belirtildi.

KIRGIZİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİ

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi.Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yılın ilk yarısında Kırgızistan genelinde 80 sel meydana geldiğini belirten Mambetov, "Sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü, 4 bin 551 ev hasar gördü, 76 ev yıkıldı. Ayrıca 68 kamu binası, 404 kilometre iç yol, 568 hektar arazi, 69 köprü, 87 otomobil hasar gördü." dedi.

SEL FELAKETİ KÖYLERİ YIKTI

Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu aktardı.

Ülkede tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını belirten Mambetov, bu ailelerin devlet tarafından yapılacak desteğe rağmen göç etmediklerini kaydetti.