Kırgızistan'da bir yılda üçüncü darbe girişimi! Çok sayıda kişi tutuklandı

13 Kasım 2024 15:40 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:26

Kırgızistan’da polis, hükümeti devirmek için ayaklanma hazırlığında olduğu ileri sürülen 7 kişiyi tutukladı. Zanlıların, darbe girişimini 17 Kasım’da gerçekleştirmeyi planladıkları duyuruldu.

Kırgızistan'da 17 Kasım'da gerçekleştirilecek belediye seçimleri öncesinde mevcut hükümeti devirmekle suçlanan 7 kişiyi tutukladı. Ülkenin İçişleri Bakanlığı, başkent Bişkek'teki spor etkinliklerinin isyan çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bakanlık, şüphelilerin "spor etkinliklerinde şiddet çağrıları yaparak anayasaya aykırı taleplerde bulunmayı deneyecekleri, ülkeyi istikrarsızlığa düşürmeyi planladıklarını" ifade etti.

Zanlıların, darbe girişimini 17 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Tutuklananlar arasında yabancı uyruklu kişilerin ve eski bir başsavcı yardımcısının bulunduğu bildirildi.

AT ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer, silah, mühimmat, büyük miktarda votka, su, pirinç ve bir at ele geçirdiklerini açıkladı. Bu malzemelerin, etkinlikteki kalabalığı alkol ve yiyecek temin ederek etkileme amacı taşıdığı ileri sürüldü.

Bu tutuklamalar, 17 Kasım'da Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinde yapılacak yerel meclis seçimlerinden sadece günler önce gerçekleşti. Seçimler, Kırgızistan'ın siyasi takviminde önemli bir yer tutuyor.

Bu darbe girişimi, ülkede bir yıl içinde yaşanan üçüncü darbe girişimi oldu.

Kırgızistan'ın bölgesi Bişkek yakınlarında askeri üssü bulunan Rusya, Kırgız yetkililerle durumu yakından takip ettiğini belirtti. Moskova, Orta Asya’daki komşusunun istikrarına verdiği önemin altını çizdi.