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 | Onur Kaya

Kırgızistan'da darbe girişimi istihbarat tarafından engellendi: Gözaltılar var

Son dakika haberi: Kırgızistan istihbaratı, ülkede darbe ve kitlesel huzursuzluk girişimini engelledi. Yerel halkı yabancılara karşı kışkırtarak çatışma ve saldırı düzenlemeyi amaçlayan gruba yönelik operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Grup üyelerinin üzerinden çok sayıda silah ve tabanca çıktı.

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Kırgızistan'da darbe girişimi istihbarat tarafından engellendi: Gözaltılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 22:40

Kırgızistan yönetimi, kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma girişimi planları yaptığı iddia edilen bir grubun engellendiğini duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Açıklamada, ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi.

Kırgızistan'da darbe girişimi istihbarat tarafından engellendi: Gözaltılar var

DARBE GİRİŞİMİNDE BAE AYRINTISI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) firarda bulunan bir kişinin yönetimindeki grup hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gözaltındakilerin "darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma" hazırlıkları içinde olduğu bilgisi verildi.

"YABANCILARIN İŞ YERLERİNE SALDIRACAKLARDI"

Açıklamada, "Bu grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir bayanın yardım çığlıklarını içerecek sahte bir video çekmeyi planlıyordu. Böylece yerel halkı yabancı uyruklu vatandaşlara karşı kışkırtmak suretiyle kitlesel isyanlar çıkarmayı istiyordu. Daha sonra özel eğitimli ve silahlarla donatılmış gruplar da Bişkek'in çeşitli noktalarındaki yabancıların iş yerlerinde ve ikamet ettikleri yerlerde çatışmalar ve saldırılar düzenlemeyi planlıyordu." ifadesi yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Organizatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, grup üyelerinin sosyal medyada ayaklanma ve hükümete isyan ifadeleri paylaşıldı. Basınla paylaşılan fotoğraflarda, grup üyelerinin üzerinden çok sayıda tabanca, silah ve dürbün çıktığı görüldü.

ETİKETLER
#kırgızistan
#milli güvenlik kurulu
#darbe girişimi
#Kitlesel İsyan
#Etnik Çatışma
#İç İstikrarsızlık
#Güvenlik Operasyonu
#Dünya
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