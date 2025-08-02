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 | Berkay Alptekin

Kırım'da üst üste patlamalar! Kerç Köprüsü kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da dün akşam çok sayıda patlama meydana geldi. Yerel sakinler İHA faatliyetleri ve hava savunma operasyonları gördüklerini belirtirken, Rusya, Kerç Köprüsü'nü 5 saatliğine kapattı.

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Kırım'da üst üste patlamalar! Kerç Köprüsü kapatıldı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:54

Birçok Telegram kanalına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, 'nın 'dan ilhak ettiği 'da dün gece çok sayıda meydana geldi.

Kyiv Independent'in haberine göre yerel sakinler insansız hava aracı faaliyetleri ve hava savunma operasyonları bildirdi.

Kerç bölgesinde ve bir petrol deposunun yakınında yangın çıktığı bildirilirken, Feodosia şehrinde patlamalar duyuldu.

Kırım'da üst üste patlamalar! Kerç Köprüsü kapatıldı

KÖPRÜ 5 SAAT SÜREYLE KAPATILDI

Feodosia sakinleri, çok sayıda patlama sesi duyduklarını ve tepelerinde insansız hava araçlarının uçtuğunu bildirdi. olarak da bilinen Kırım Köprüsü yaklaşık 5 saat süreyle kapatıldı.

Yerel saatle sabah 5:04'te Rus yetkililere bağlı bir Telegram kanalı, trafiğin yeniden başladığını duyururken, Rus kanalları drone tehdidinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna güçleri, Rus birlikleri için kilit bir ikmal ve ulaşım yolu olan Kırım Köprüsü'nü defalarca hedef aldı.

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ETİKETLER
#patlama
#Kırım
#Kerç Köprüsü
#Rusya
#Ukrayna
#Drone Saldırı
#Dünya
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