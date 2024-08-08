Kıskanç kocadan korkunç cinayet! Karısına bomba yutturup havaya uçurdu

08 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:47

Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli Taylandlı bir adam karısının ağzına pinpon büyüklüğünde bomba yerleştirerek canice öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri Luen'in cansız bedenini buldu.

Kafası parçalanan ve dişleri odanın zeminine yayılan Luen'in eşi Yon tüm suçlamaları reddetti. Adam, uyandığında karısının ölü olduğunu ileri sürdü. Bir davetsiz misafirin karısını öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi.

ÇOK KISKANÇ VE SIK SIK TARTIŞIRDI

Bölgede yaşayan komşular ifadelerinde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını ve çok kıskanç biri olduğunu ifade etti.

Polis, ölüm nedenini belirlemek üzere Luen'in cansız bedenini otopsi için hastaneye kaldırdı. Memurlar Yon'u daha fazla sorgulayacak ve olay yerinde daha fazla kanıt arayacak.