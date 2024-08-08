Kıskanç kocadan korkunç cinayet! Karısına bomba yutturup havaya uçurdu
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:47
Tayland'ın kuzeyindeki Mae Hong Son eyaletinde Taylandlı 54 yaşındaki Yon isimli bir adam sarhoşluk ve kıskançlık nedeniyle 53 yaşındaki eşi Luen'in ağzına pinpon büyüklüğünde bomba sokarak öldürmekle suçlandı. Ölümünü anbean izleyen adamdan komşuları şikayetçi oldu. Olay yerinde yakalanan adam tüm suçlamaları reddetti.
Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli Taylandlı bir adam karısının ağzına pinpon büyüklüğünde bomba yerleştirerek canice öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri Luen'in cansız bedenini buldu.
Kafası parçalanan ve dişleri odanın zeminine yayılan Luen'in eşi Yon tüm suçlamaları reddetti. Adam, uyandığında karısının ölü olduğunu ileri sürdü. Bir davetsiz misafirin karısını öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi.
ÇOK KISKANÇ VE SIK SIK TARTIŞIRDI
Bölgede yaşayan komşular ifadelerinde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını ve çok kıskanç biri olduğunu ifade etti.
Polis, ölüm nedenini belirlemek üzere Luen'in cansız bedenini otopsi için hastaneye kaldırdı. Memurlar Yon'u daha fazla sorgulayacak ve olay yerinde daha fazla kanıt arayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı