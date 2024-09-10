Kıtlık hırsızlığı da beraberinde getirdi! Üreticinin deposundan kilolarca pirinç çalındı

10 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:59

Japonya'da peş peşe gelen doğal afetler nedeniyle insanların pirinci stoklaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle üretimin düşmesi ülkede pirinç kıtlığına neden oldu. Kıtlık hırsızlığı da beraberinde getirdi. Bir üreticinin deposundan 90 kilo pirinç çalındı.

Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından Shanshan tayfunu halkın endişeye kapılmasına neden oldu. İnsanlar, doğal afet korkusu nedeniyle ülkede birçok yemekte kullanılan pirinci stok yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle üretim de etkilenin pirinç kıtlığı ortaya çıktı. Kıtlık nedeniyle ülkede pirinç hırsızlıkları başladı.

Niigata eyaletinin Joetsu şehrinde bir çiftçinin deposundan yeni hasat edilmiş 90 kilo pirinç çalındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, hırsızlıklara karşı çiftçileri uyardı. Üreticilere depo kapılarını sağlam bir şekilde kilitleme çağrısı yapan polis, güvenlik kamerası ve alarm kullanma gibi ek tedbirler alma tavsiyesinde bulundu.

JAPONYA'DA PİRİNÇ RAFLARI BOŞ

Japonya halkı, endişeye kapıldı, pirinç stoku yapmaya başlamıştı. Birçok markette pirinç rafları boş kalmıştı. Raflara, ''Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır'' uyarıları asılmıştı. Bazı marketler ise pirince müşteri başına satış sınırlaması getirmişti.

''MÜŞTERİYE 'YOK' DİYORUZ''

Üretimin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi ve ülkede yaşanan turist patlaması da eklenince ciddi bir kriz baş göstermişti. Tokyo'nun turistik bölgelerinden biri olan Ueno'daki bir Türk restoranında çalışan Yakup Baran, yaşanan durumu şu sözlerle anlatmıştı:

'''Elinde stok olan yerler de 3-5 kilo veriyor. O da bize yetmiyor. Müşteriye ‘yok’ diyoruz.''

Pilav içeren yemekleri de hazırlamak artık çok zor bir hale gelmişti. Ülkenin en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olması nedeniyle halk bir çözüm bulunmasını istemişti.

Duruma ilişkin konuşan Yuka Ozawa ise, ''Ben de pilav yemeyi çok seviyorum. Ancak bu aralar nereye gidersem gideyim pirinç bulmak zor. En kısa sürede sorunun çözülmesini umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.