Kıyamet balığının ardından tedirgin eden bir başka tuhaf balık kıyıya vurdu! Uzmanlardan açıklama geldi

18 Kasım 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:45

ABD'de kıyıya vuran kıyamet balığının ardından Avustralyalılar, hem köpekbalığına hem de vatoza benzeyen bir canlının sahile vurmasıyla şoke oldular. Beyaz benekli gitar balığı olarak da bilinen şişe burunlu kama balığı görüntüsüyle herkesi hayrete düşürdü. Uzmanlardan açıklama geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ortaya çıkan kıyamet balığı olarak bilinen 3 metrelik kürek balığının ardından Avustralya​ kıyılarına da garip görünümlü deniz hayvanı vurdu. Yüzgeçleri ve gövdesi bir köpek balığınınkine, başı ve ağız kısmı ise bir vatozunkine benzeyen tuhaf görünümlü balık görenleri bir hayli şaşırttı. Her gören fotoğrafını çekmeden başından ayrılamadı.

Perth'deki Coogee Plajı'nda kumda bulunan hayvan, yerel halkın meraklı bakışlarını üzerine çekerken bazıları bu garip canlının buraya nasıl geldiğini sorguladı. Onun bir uzaylı olduğunu söyleyenler bile oldu.

TUHAF BALIK İÇİN UZMANDAN İÇ RAHATLATAN AÇIKLAMA

Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Leo Guida, kumsala vuran tuhaf canlının şişe burunlu kama balığı ya da beyaz benekli gitar balığını olduğunu açıkladı. Bu türün dünya genelinde neslinin kritik düzeyde tükenme tehlikesi altında olduğunu söyleyen Guida, bu balığın herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Guida, fotoğraflarda görülen kırmızı rengin aslında morarma olduğunu açıkladı:

"Balık bir süredir ölü ve kan yerçekimi sayesinde alt tarafında içeride birikiyor" dedi.

ŞİŞE BURUNLU KAMA BALIĞI / BEYAZ BENEKLİ GİTAR BALIĞI

Şişe burunlu kama balığı, yaygın olarak kama balığı olarak bilinen rhinidae familyasının bir parçasıdır ve estetik olarak hem köpekbalığına hem de vatozlara benzeyen özelliklere sahip olsalar da melez değiller. Bunun yerine, köpekbalıkları ve vatozları da içeren elasmobranchs olarak bilinen kıkırdaklı balık grubuna aittirler. Şişe burunlu kama balıkları, aşırı avlanma ve yaşam alanı tahribatı nedeniyle kritik derecede tehlike altındadır ve yüzgeçleri köpekbalığı yüzgeci ticaretinde oldukça değerlidir.

KIYAMET GÜNÜ BALIĞI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de San Diego'daki California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde doktora öğrencisi ilginç bir balık keşfetti. Geçtiğimiz hafta Encinitas'taki bir plajda bulunan 3 metrelik kürek balığı görenleri şoke etti.

İlgi çekici kürek balığı, bu yıl California'da ikinci kez bulundu. En son ise 2011 yılında Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda 9,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremden aylar önce, Japonya sahillerinde görülmüştü. 1901 yılından bu yana ise California'da sadece 20 kez kıyıya vurdu.