Kıyamet senaryoları gerçeğe dönüşürse ayakta kalacak ülkeler belli oldu! Bilim insanları onayladı

26 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:32

Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye bu kez de kamikaze İHA'lı gözdağı!

Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye bu kez de kamikaze İHA'lı gözdağı!

Bilim insanları, dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan araştırmanın ardından hangi ülkelerin kıyamet senaryolarına karşı hazırlıklı olduğunu da belirledi. Küresel bir çöküş söz konusu olduğunda sığınabilecek en güvenli 5 ülke bilim insanlarından onay aldı.

Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaletinden oluşan bölgelerde en dikkat çeken yer ise İngiltere oldu.

İNGİLTERE NASIL LİSTEDE YER ALDI?

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, ''İngiltere'nin olası bir felakete karşı güçlü çıkması bizi oldukça şaşırttı. Ülke, yoğun bir nüfusa ve geleneksel olarak dış kaynaklı üretime sahip. Şu anda kendi yiyeceğinin yalnızca yüzde 50'sini üretiyor. Ancak şoklara dayanma potansiyeli var.'' açıklamasında bulundu.

YENİ ZELANDA İLK SIRADA

Yeni Zelanda ise listede ilk sırada yer aldı. Bilim insanları, jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle Yeni Zelanda'nın ilk sırada olduğunu belirtti.

ÜLKELERİN HANGİ ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINDI?

Bilim insanları hangi ülkelerin ayakta kalabileceğini araştırırken, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerini göz önünde bulundurdu.

Araştırmanın yazarları, aynı zamanda çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın geleceğinin büyük bir tehdit altında vurguladı.

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bilgisi de yer aldı.

''CANKURTARAN SANDALLAR''

Öte yandan araştırmacılar, "korkunç toplumsal çöküşlerden etkilenmeyen” ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde koruyabilen yerleri "cankurtaran sandalları" olarak tanımlandı.