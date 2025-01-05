Kız arkadaşına cesaretini kanıtlamanın en yanlış yöntemi! Aslanlara yem oldu, ölümünü kayda aldı

05 Ocak 2025 15:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:33

Özbekistan'da 44 yaşındaki hayvanat bahçesi çalışanı F. Iriskulov, kız arkadaşına cesaretini kanıtlamanın çok yanlış bir yöntemini buldu. Kendisini videoya çekerken aslanların kafesine giren Iriskulov, feci şekilde hayatını kaybetti, kendi ölümüne de kayda almış oldu.

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Özbekistan'da bulunan özel bir hayvanat bahçesinde gece vardiyasında çalışan F. Iriskulov, kız arkadaşına cesaretini kanıtlama yöntemiyle hayatından oldu. 44 yaşındaki Iriskulov, sabah saatlerinde, kendini video kayda alarak vahşi hayvanların bulunduğu bölüme geldi. Burada aslanların kafesine girerek, kız arkadaşına cesaretini göstermek isteyen Iriskulov, o anları da kayda aldı.

SÖZLERİ FAYDA ETMEDİ, ÖLÜMÜNÜ KAYDETTİ

Aslanların kafesinin kapısına geldiği anda kayda giren Iriskulov, önce kilidi açtı ve içeri girdi. Bu esnada aslanlar sakinliklerini korudu, kafesin köşesinde oturuyorlardı. Iriskulov, aslanlara yaklaştı ve başlarını okşamaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra aslanlar, Iriskulov'a saldırmaya başladı.

Birçok yerinden ısırılan ve pençelerle parçalanan adam o anlarda ''Simba, sakin ol!'' diyerek seslense de fayda etmedi. Aslanların saldırısına uğrayan Iriskulov, feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar hem kendi kamerasına hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

ASLANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hayvanat bahçesi​ yetkilileri, aslanları kontrol altına almak için bir aslanı vurarak öldürmek zorunda kaldı. Diğer iki aslan​ ise sakinleştiriciyle etkisiz hale getirildi.