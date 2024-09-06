Kız arkadaşıyla kavga etti geceyi aydınlattı! Evi benzin dökerek ateşe verdi

06 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:52

ABD'nin New Jersey eyaletinde kız arkadaşıyla tartışan Leonard Jones isimli adam, öfkesine yenik düşerek gece saatlerinde kız arkadaşının evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. Alevlere teslim olan evin içindeki genç kız, güvenli bir şekilde çıkmayı başardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Leonard Jones adındaki öfkeli bir erkek arkadaş, kız arkadaşının yaşadığı evi benzin dökerek ateşe verdi. Genç kız her yeri alevlerle kaplı olan evin içindeydi. Leonard Jones isimli erkek arkadaşın da dahil olduğu 4 kişi, alevlerden güvenli bir şekilde kurtuldu.

Polis, 50 yaşındaki Leonard Jones'un saat sabaha karşı 03.00 sıralarında Güney Brunswick'teki Old Beekman Road'daki evde kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra yangını başlattığını bildirdi. Güney Brunswick Polis Departmanı, Jones'un ayrılmayı reddetmesi üzerine Middlesex County evine polis çağrıldığını söyledi.

KOMŞULAR OLAYA ŞAHİT OLDU

New York Post'ta yer alan habere göre polis ekipleri olay yerine doğru yola çıktığında evin alevlere teslim olduğuna dair bir ihbar alındığını bildirdi. Jones da dahil olmak üzere 4 kişi, yangının evi kaplamasına rağmen güvenli bir şekilde çıkmayı başardı.

Komşu Elise Campanella, itfaiye ekipleri gelmeden önce hane sakinlerinden birinin kapısını çalarak kendisini yangın konusunda uyardığını söyledi.

Elise Campanella yaşanan olayla ilgili, "Oldukça büyüktü ve asıl korkum ağaçlardan gelip evimin üstüne düşmesiydi. Çılgınca bir yangındı" ifadelerini kullandı.

Jones, evinin dışında bulunduğu sırada tutuklandı ve ağırlaştırılmış kundaklama ve aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandı.