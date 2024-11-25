Kızıldeniz'de turist teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Kasım 2024 17:13 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:24
Kızıldeniz'de turist teknesi battı. Yetkililer teknede bulunan 45 kişiden 17'sinin kayıp olduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin kayboldu. Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.
24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.
Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı