Kızını gözleri ve teni için 1100 dolara sattı! Ömür boyu hapse mahkum edildi

Güney Afrika'da Western Cape'deki küçük bir kasabada geçtiğimiz yıl, 6 yaşındayken kayıplara karışan Joshlin Smith henüz bulunamadı. Gizli bir tanığın anlattıkları ise kan dondurdu. Anne Kelly Smith ömür boyu hapse çarptırıldı, erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve arkadaşları Steveno Van Rhyn ise 10 hapis cezası aldı.

GÖZLERİ VE TENİ İÇİN KIZINI SATTI

New York Post'un haberine göre, ülkeyi şoke eden davada tanık, Kelly Smith'in kızı Hoshlin'i 1100 dolara bir 'geleneksel şifacıya' gözleri ve teni için sattığını söyledi.

Bugün cezalarını açıklayan yüksek mahkeme yargıcı Nathan Erasmus, Smith, Appollis ve Van Rhyn'in uyuşturucu kullanıcısı olmalarının bir mazeret olmadığını söyledi.

Erasmus, “Verilebilecek en ağır cezadan daha az bir cezayı hak eden ve kurtarıcı bulabileceğim hiçbir şey yok” dedi.