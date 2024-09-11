Kızını korumak için kafasına güvenlik kamerası taktı! Pakistanlı babadan akılalmaz önlem

11 Eylül 2024 12:14 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:22

Pakistan'ın Karaçi şehrinde öldürülen kadının ardından bir baba, kızının kafasına güvenlik kamerası taktı. Ağızları açık bırakan 'güvenlik yöntemi' hakkında açıklamalar yapan kız çocuğu, babasının amacının onu korumak olduğunu söyledi.

Pakistan'da bir babanın, kızının güvenliği için kafasına güvenlik kamerası yerleştirmesi herkesi şoke etti. Genç kız, sosyal medyada kafasındaki kamerayla beraber verdiği röportajla gündem oldu. Karaçi şehrinde bir kadının öldürülmesinin ardından babasının bu kararı aldığını söyleyen genç kız, tamamen kendi güvenliği için kafasında kamera olduğunu anlattı.

'ÜST DÜZEY GÜVENLİK'

Babasının, her hareketini bu şekilde izleyebildiğini söyleyen genç kız, bu karara da karşı çıkmadığını dile getirdi. Video, sosyal medyada kısa sürede 'üst düzey güvenlik' başlığıyla viral haline geldi. Kısa sürede binlerce kişi izledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Bu olay, toplumdaki kadın güvenliği endişesini ve aşırı korumacılığı gösterirken, kişisel özgürlük ve mahremiyet tartışmalarını da alevlendirdi.