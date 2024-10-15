Kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil sevgilisi çıktı! Kazdığı kuyuya düştü

15 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:24

Hindistan'da akılalmaz bir cinayet gün yüzüne çıktı. Kızını öldürmek için kızının erkek arkadaşını kiralık katil olarak tutan azmettirici anne kendi kazdığı kuyuya düştü. Kızı ve sevgilisi birlik oldu, anneyi öldürdü. Annenin eşi yaşananları polise anlattı.

Hindistan​'ın Uttar Pradesh​ eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Alka Devi, kızını öldürmesi için bir kiralık katil tuttu. Fakat kendisi öldürüldü. Devi'nin tuttuğu katil, kızının erkek arkadaşı çıktı. Akılalmaz cinayeti Devi'nin eşi ortaya çıkardı. Devi, eve dönmeyince eşi onu telefonla aradı fakat kapalıydı. Polis, Devi'nin eşine ulaştı ve bir cesedi teşhis etmesini istedi.

ÇÖZÜMÜ KIZINI ÖLDÜRMEKTE BULDU

Azmettirici anne Alka Devi'nin ölümünün ardından ilginç olay ortaya çıktı. Devi'nin kızı daha önce 10 yıl hapis yatmış Subhash ile beraber olmaya başladı. Devi ise bu durumdan oldukça rahatsızdı, çözümü kızını öldürmekte buldu. Devi, Subhash'a cinayeti işlemesi için 50 bin rupi teklif etti.

AZMETTİRİCİ ANNE ÖLDÜRÜLDÜ

Subhash, Devi'nin kızına gerçekleri anlatınca ise annesinin kazdığı kuyuya kendisinin düşmesi için plan yaptılar. Birlikte Devi'yi kandırmak için cinayet​ fotoğrafı planlayıp, sahnelediler. Fakat Devi, söz verdiği parayı vermeyince Sushash, Devi'nin kızıyla beraber ziyarete gittiler ve Devi'yi boğarak öldürdüler.

Uttar Pradesh'in Etah bölgesinde bir darı tarlasında Alka'nın cansız bedeni bulundu. Olay, Alka'nın kocası Ramakant'ın eşinin kaybolduğunu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Polis soruşturması sonucunda, hem Alka'nın kızı hem de Subhash tutuklandı.