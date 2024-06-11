KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Zemin yok, müzakere yok!

11 Haziran 2024 05:57 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 06:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi ile uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan egemenlik sorunlarının çözümüne ilişkin önemli mesajlar verdi

KKTC Meclisi'nde yaklaşık 4 saat süren kapalı oturuma katılan Tatar, burada milletvekillerine bilgi verdi. Tatar toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinin hassasiyeti gereği meclis oturumlarının kapalı yapıldığını ifade etti.

"HİÇBİR ANLAMI YOK"

Kıbrıs meselesinden 50 yılı aşkın süredir müzakerelerden sonuç alınamadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ortak zemin yoklaması yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temaslarına ilişkin de konuştu.

"Biz görüşmeye hazırız" diyen Tatar, buna karşın müzakere sürecinin başlayabilmesi için gereken ortak zemin olmadığını belirterek, "Çünkü karşı taraf egemenliğimizi kabul etmiyor. Egemenliğimizi kabul etmeyen bir tarafla müzakere sürecine oturmanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı

Sabırlı olunması ve Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi tavsiyesinde bulunan Tatar, "Türkiye'nin de desteğiyle dünya Kıbrıs'ın gerçeklerini bir kez daha öğrendi." diye konuştu.

KKTC TANINMALI

Tatar, "Kıbrıs'ta 2 ayrı halk, 2 ayrı devlet, 2 ayrı demokrasi vardır ve bu halkların mücadelesi vardır. Yaşananlardan sonra bizim mücadelemiz KKTC'yi tanıtmaktır. KKTC tanınmalı ve Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında, bu topraklarda barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığı kabul edilmelidir. Başka bir temelimiz ve emelimiz yoktur" yorumunda bulundu.

Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunu vurgulayan Tatar, geçmişten gelen bu egemenlik haklarının uluslararası anlaşmalara dayandığına işaret etti.