KKTC'de 4 Rum casus! Arazi ölçümü ve tespiti yaparken yakalandılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişi, İskele kenti yakınlarında arazi tespiti ve ölçümü yaparken KKTC polisinin takibi sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.

BELGE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Gözaltına alınan 4 Rum'un, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama ve yargılama süreçleri için tespit yaparak belge toplamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Bugün mahkemeye çıkarılması beklenen 4 kişinin, GKRY istihbarat servisi ile bağlantıları ve kimler tarafından yönlendirildikleri araştırılıyor.

GKRY, geçen yıldan bu yana KKTC'deki mülk alanlara yönelik tutuklama ve yargılama süreci yürütüyor. KKTC'li yetkiler, Rumların bu süreçle asıl amaçlarının inşaat sektörü ve ekonomiye saldırı olduğunu belirtiyor.