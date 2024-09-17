Klozet canavarı kadını çığlık çığlığa bıraktı! Profesyonel avcı devreye girdi

17 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:03

İngiltere'de evinin tuvaletini kullanan kadının başına şaşırtan bir olay geldi. Klozette sıkışıp kalan dev fare, kadının çığlık çığlığa kalmasına neden oldu, devreye profesyonel fare avcısı girdi.

İngiltere'de yaşanan bir olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bir kadın​, tuvalette klozete oturduğu an kendisine değen bir şey nedeniyle sıçradı. Korkudan çığlık çığlığa kalan kadın, suda yüz üstü duran dev 'canavarı' fark etti. Klozetin içine sıkışan büyük bir kemirgen ona doğru bakıyordu.

''TUVALETTE BİR ŞEYİN SİZE ÇARPTIĞINI DÜŞÜNÜN''

Profesyonel fare​ avcısı 30 yaşındaki Kieran Sampler devreye girdi. Sampler, farenin giderin başka bir hattından girdiğini, o esnada ise kadının tuvalette olduğunu anlattı. Daha önce klozete kadar bu şekilde hiçbir farenin geldiğine şahit olmadığını söyleyen Sampler, ''Kadın çığlık çığlığa kalmıştı çünkü tuvalette olduğunuzu ve bir şeyin size çarptığını düşünün'' dedi.

KEDİ, FAREYİ YATAK ODASINA HAPSETTİ

Şimdiye kadar 65 binden fazla fareyi yakaladığını söyleyen Sampler, insanların şahit olduğu başka korkunç olaylara da değindi:

''Bir müşterimin, yatağın tahta parmaklıklarında yaşayan bir faresi vardı. Gördüklerim çılgıncaydı. Gece bir kedinin fareyi eve getirdiği ve ailenin fareyi yatak odasına hapsettiği bir olay yaşadım. Köpeğimi getirdim, hemen teşhis etti ama fare komodinin çekmecelerine kaçtı."

DEV 'CANAVARLARDAN' KAÇINMA YOLU

Kemirgen avcısı Kieran Sampler, iki köpeğini fareleri yakalamak için eğittiğini onlar sayesinde zehir kullanmadan yakalayabildiğini belirtti.

Öte yandan Kieran Sampler, son zamanlarda farelerle karşılaşan insanların sayısında artış olduğunu söyledi. Sampler, İnsanlara bahçelerindeki yaprakları kesmelerini, güvertelerini farelere karşı korumalı hale getirmelerini ve köpek pisliklerinin evlere ve bahçelere girmesini önlemek için düzenli olarak temizlemelerini önerdi.