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 | Berkay Alptekin

Koca pasta bir anda yok oldu! Gördükleri karşısında şoke oldular

ABD'nin Nebraska eyaletinde emlakçılık yapan bir baba ve oğul, evlerinin verandasında büyük çikolatalı pastanın bir anda ortadan kaybolması üzerine şoke oldu. Kısa süre sonra gerçeği öğrenen baba-oğul soluğu acil serviste aldı.

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Koca pasta bir anda yok oldu! Gördükleri karşısında şoke oldular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 11:08

ABD'nin Nebraska eyaletinde emlakçılık yapan Kim Doggett ve oğlu, evlerinin verandasında duran koca çikolatalı pastanın yenmiş olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Sebebini kısa süre sonra öğrenen baba-oğul, soluğu acil serviste aldı.

İkili, kısa süre sonra pastanın dev bir keseli sıçan tarafından yendiğini fark etti. Doggett, baygın halde buldukları sıçanı kaldırmaya çalıştı ancak başaramadı. Bir yandan da çikolatanın bu hayvanlar için tehlikeli olup olmadığını araştırdı. Keseli sıçanların her şeyi yiyebildiğini öğrenseler de çikolatanın bu hayvanlar için zehirli olabileceğini fark ettiler.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bunun üzerine Doggett, hayvanı gece boyunca verandada bırakmak yerine yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2.7 kilo ağırlığa sahip olan Virginia opossumu (ABD'deki tek keseli memeli türü) Nebraska yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayvanın tamamen iyileşme yolunda seyrettiği dile getirildi.

'PASTA HIRSIZI'NA ÖZEL TİŞÖRTLER TASARLANDI

Rehabilitasyon merkezi çalışanları, keseli sıçana şaka yollu "Pasta Hırsızı" adını verdi ve doğal yaşamı koruma misyonlarını desteklemek için özel "Pasta Hırsızı Opossum" tişörtleri tasarladı. Ancak şimdilik bu huysuz küçük hırsızın diyeti her ihtimale karşın sıkı bir şekilde kontrol altında tutuluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de Opossum var mı?
Sadece Amerika'da bulunurlar, ve Avustralya kıtası dışında yaşayan en büyük keseli familyasıdır. Yenice ormanlarında 05.08.2023'te gözlemlenmiştir. 04.08.2024 Tokatlı kanyonunda gözlemlenmiştir. 04.08.2024'te Safranbolu yakınlarında gözlemlenmiştir.
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#Dünya
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