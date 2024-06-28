Kocasını doğum günü partisinde zehirledi! Sebebi ise şok etti

28 Haziran 2024 13:44 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:09

ABD'nin Missouri eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Eşine 50 yaşına bastığı için parti düzenleyen bir kadın, kocasının partiyi beğenmemesi üzerine içeceğine zehir koydu.

47 yaşındaki Michelle Peters, planladığı partiyi "teşekkür etmediği" için eşinin içeceğine böcek ilacı koyarak zehirledi.

İçeceğin tadının tuhaf olduğunu fark eden ve bir süre sonra hastalanan adam, boğaz ağrısı, sarı ve kahverengi mukusla öksürme, kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Eşi tarafından zehirlendiğinden şüphelenen adam, Laclede İlçesi Şerif Ofisi ile iletişime geçti.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Michelle Peters'ın parti gününden itibaren her gün düzenli olarak içeceklere aynı ilacı koyduğu tespit edildi.

Michelle Peters, birinci derece saldırı ve silahlı suç eylemi nedeniyle tutuklandı.

KOCASININ TAKDİRİNİ ALAMADIĞI İÇİN ZEHİRLEDİ

Peters'ın yeminli ifadesine göre, "Kocasına 50. yaş günü partisi düzenlediği ve kocasının bunu teşekkür etmediği için ona kızgın olduğu" ifade edildi.

Kimlik bilgileri açıklanmayan kocası ise, Peters'ın kendisini 500 bin dolarlık (16 milyon 447 bin TL) hayat sigortası ödemesini almak için veya başka biriyle bir ilişkisi olabileceği için zehirlediğinden şüphelendiğini söyledi.

Michelle Peters 2 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.