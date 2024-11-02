Kocasıyla kavga eden kadın faturayı çocuklarına kesti! 23 kat yükseklikten adeta sarkıttı

02 Kasım 2024 14:47 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:13

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kocasıyla tartışan bir kadın çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimanın üzerine oturttu. O anlar komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken komşulardan biri durumu polise bildirdi.

Annesi ve sevgilisi tarafından duvara zımbalandı! 6 yaşındaki çocuk havalı tüfekle canice katledildi

Annesi ve sevgilisi tarafından duvara zımbalandı! 6 yaşındaki çocuk havalı tüfekle canice katledildi

Çin'e bağlı sosyal medya uygulamalarının birinde paylaşılan görüntüde eşiyle tartışan bir kadın faturayı çocuklarına kesti. 23. kattaki dairelerinin penceresinin dışında bulunan bir klima ünitesine çocukları oturttu.

Küçük çocukların korkudan çığlık sesleri tüm sokakta yankılanırken komşular yaşanan dehşet verici olayı anbean kaydetti. Görüntülerde küçük kızın ağladığı kardeşinin ise daha sakin bir şekilde pencerenin dışından anne ve babasını izlediği görüldü.

KOMŞULARDAN BİRİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Anne ve babanın tartışmasının nedenine ilişkin olarak net bir bilgi paylaşılmazken komşulardan birinin durumu polise bildirdiği ifade edildi.

Çin Kadın ve Çocuk Federasyonu, olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiğini ve çocukların kurtarıldığını, konuyu derinlemesine araştırdıklarını söyledi.