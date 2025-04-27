Koleksiyonu 'Minyon' hanıma dünya rekoru kazandırdı! Binden fazla üründen oluşuyor

Avustralyalı bir kadın Çılgın Hırsız adlı animasyon filmine olan takıntısıyla Dünya Rekoru kazandı. Evinde 1.035 adet farklı Minyonlar ürününden oluşan koleksiyonu olduğu ortaya çıktı.

Avustralyalı Liesl Benecke, Universal'ın "Çılgın Hırsız" adlı animasyon film serisinin başrolünde yer alan küçük sarı adamlar olan Minyonları, film vizyona girdiğinden 15 yıl sonra toplamaya başladı ve takıntı haline getirdi. Şu an elindeki 1.035 adet farklı Minyonlardan koleksiyona sahip olan Benecke, yakın zamanda Dünya Rekoru kazandı.

Benecke, "Sevimli, küçük hap şeklindeki adamlara çok güldüğümü hatırlıyorum. Kesinlikle üzerimde büyük bir etki bıraktılar." ifadelerine yer verdi.

Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, "Kızım Minyonlarımı saklamak için başka bir eve ihtiyacım olduğunu söylüyor ama ben onların güzel, parlak sarı gülümsemeleriyle çevrili olmayı seviyorum. Her oda da ve her boş duvarda varlar... Arabamın arkası Minyonlarla dolu ve trafik ışıklarında durduğumda insanların arabamdaki tüm Minyonlara işaret edip güldüğünü görüyorum." dedi.

"HER YERDE MİNYONLARI ARIYORUM"

New York Post'un haberine göre, iş arkadaşları tarafından "Minyon hanım" lakabı takılan Benecke, artık Minyonlara dair en geniş hatıra koleksiyonuna sahip olma rekorunu elinde tutuyor. Benecke, "Ben özümde büyük bir çocuğum. O zamandan beri gittiğim her yerde Minyonları arıyorum." ifadelerini kullandı.

Singapur, Japonya, İtalya, ABD, Portekiz, Tayvan ve Çin gibi yerlerden topladığı Minyonlar koleksiyonunda kıyafetler, film posterleri, doldurulmuş bebekler, anahtarlıklar, figürler ve hatta bir dövme bile yer alıyor.

"En sevdiğim Stuart, tavırlı, tek gözlü ve küstah Minyon ve kolumda dövmesi olan da o. Çok sayıda insan ve çocuk dövme hakkında yorum yapıyor ve Minyonlara olan ortak sevgimizden bahsetmeye başlıyoruz," diye devam etti.