Kölelik belgesi satışı ortalığı karıştırdı: Acıdan para kazanmak meşru sayılıyor!

01 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:40

İnternette açık artırma usulü satış yapan eBay'daki kölelik belgesi ortalığı karıştırdı. Site, kölelikle bağlantılı belgelerden kar elde etmekle suçlandı, soruşturma başladı.

Açık artırma yöntemiyle satış yapan internet sitesi eBay'da bireysel bir satıcının paylaşımı ortalığı karıştırdı. ABD'de 1827 yılında satılan bir Afrikalının olduğu bir ilan elle yazılmış uzun bir eşya listesinde yer alıyordu. İnek, domuz gibi hayvanların yanı sıra pamuk tohumu, kereste, variller, sürahiler, süzgeçler, gibi eşya listesinin altında 400 dolarla ilanda en yüksek değere sahip ''1 Negro Siaba'' yazıyordu.

Mağaza, kölelik belgesinin satışı gerçekleşmeden siteden kaldırabildi. Fakat eleştiriler yağmur gibi yağdı. Birçok kişi, satışları etik dışı olan bu tür belgeleri, eşyaları satan platformları kölelik zulmünden kar elde etmekle suçladı.

''İNSANLAR HALA BÖYLE ŞEYLER YAPIYORLAR''

İnsanlar, bu tarz belgeleri satarak kar elde etmek yerine müzelere verilmesi ya da ücretsiz bir şekilde erişilebilir olması gerektiğini söyledi. Konu hakkında The Independent'a konuşan Kültür Tarihçisi Patrick Vernon, ne yazık ki bu tarz olayların yaygın olduğunu söyledi. ''Nereye giderseniz gidin insanlar hala böyle şeyler yapıyorlar'' diyen Vernon, bazılarının plantasyon yani iş gücüne bağlı köleleştirilmiş tarım işçisi ve köle gemisi kayıtları sattığını belirtti.

''ACIDAN PARA KAZANMAK MEŞRU SAYILIYOR''

Vernon, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Onların soyundan gelen bizlerin de bu bilgilerden yararlanabilmesi için bu kayıtlara sahip olan her şirketin, Afrikalı topluluklarla bunları ücretsiz ve erişilebilir kılmak yönünde kamusal bir sorumluluğu var. Bu kurumların bizim köleleştirilmemizle ilgili herhangi bir kaydı satması savunulamaz.''

''Başka herhangi bir topluluk olsaydı, bu utanç verici görülürdü. Ancak Afrikalı topluluklar söz konusu olduğunda, bizim acımızdan ve eziyetimizden para kazanmak meşru kabul ediliyor.''

Vernon, bu tarz satışların nesiller arası bir travmayı şiddetlendirdiğini de sözlerine ekledi.

KÖLELİK BELGESİ İÇİN ŞİRKETTEN ÖZÜR MESAJI

eBay, konu üzerine yaptığı açıklamada, politikalarının ihlal edildiğini bu yüzden kölelik belgesini siteden kaldırdıklarını açıkladı. Özür mesajı yayımlayan eBay, ''Bu durumu çok ciddiye alıyoruz ve sitemizi bu tür ilanlar için yakından denetlemeyi sürdüreceğiz.'' ifadelerine yer verdi.