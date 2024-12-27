Kölelik koşullarında çalıştırılıyorlardı! Çinli işçiler artık özgür

27 Aralık 2024 08:49 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:10

Brezilya'da, Çinli bir otomobil üreticisinin şantiyesinde yaşananlar dünya gündemine oturdu. Şantiyede "kölelik koşullarını andıran" bir ortamda çalıştırılan 160'tan fazla Çinli işçi kurtarılırken, anlatılanlar kan dondurdu.

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Güney Amerika ülkesi Brezilya basınında yer alan habere göre, Çinli bir otomobil üreticisinin Brezilya'daki iştirakinden yapılan açıklamada, taşeron şirketin sözleşmesinin "derhal geçerli olmak üzere" feshedildiği belirtildi.

Otomobil üreticisi, yaşananların insan onuruna saygısızlık olduğunu ve sorumlular hakkında gerekli yasal girişimlerin başlatılacağının altını çizdi.

TUVALET İÇİN SABAH 04.00'TE KALKIYORLAR

Yerel yetkililer, işçilerin şiltesi olmayan yataklarda uyuduklarını ve her 31 işçiye yalnızca bir tuvalet düşmesi nedeniyle sabah 04.00'te kalkıp sıraya girmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrıca, Çin'den gelen işçilerin pasaportlarının alındığı ve işverenlerin ücretlerin yüzde 60'ına el koyduğu, kalan ücretin ise Çin para birimi olarak verildiği bilgisi paylaşıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’daki elçilik ve konsolosluklar ile durumu doğrulamak ve çözüm bulmak için iletişimde olduğunu açıkladı.