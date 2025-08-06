Kolera salgınında dünya diken üstünde! Tahmin edilemez boyutlara gidiyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından dünya rahat bir nefes alırken, Sudan’dan gelen haber tüm dünyada endişeyle karşılandı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalıktan kaynaklı 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

640 BİN ÇOCUĞUN HAYATI RİSK ALTINDA

Açıklamada, vakaların çoğunun ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bin çocuğun hayatının, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.