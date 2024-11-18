Koli basili bakterisi yayılıyor: Paketli organik havuçlara dikkat!

18 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:30

ABD'de McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerdeki koli basili bakterisi, paketlenmiş organik havuçlara sıçradı. Ülkedeki 18 eyalette paketlenmiş organik havuçlarda koli basili (E. Coli) bakterisi tespit edildi.

ABD​'deki koli basili bakterisi tehlikesi yayılmaya başladı. McDonald's​ restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen ve 104 kişinin hastalanmasına neden olan bakteri son olarak paketlenmiş organik havuçlarda görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, bir firmaya ait paketli organik havuçlarda koli basili bakterisine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan 39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.

KOLİ BASİLİ ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

Öte yandan ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili bakterisi nedeniyle 104 kişi hastalanmıştı.