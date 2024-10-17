Kolombiya Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! Yüzlerce yerli topluluk çevresel otorite olarak tanınacak

17 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:08

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 115 yerli topluluğun, kendi topraklarında çevresel otorite olarak tanınmasını sağlayan kararnameyi imzaladı. Böylelikle yerli topluluklar, çevresel yönetim ve karar alma süreçlerinde resmi birer otorite olarak kabul edilecek.

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Kolombiya​'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Petro ve yerli temsilcileri katıldı.

Yerli toplulukların 33 yıldır beklediği kararname, yaşadıkları bölgelerde çevre yönetimi konusunda yetki sahibi olmalarına olanak sağlıyor.

Yerel basına göre, bu karar, süregelen bir mücadeleyi sonuçlandırarak yerli halkların topraklarının korunmasında daha etkin rol üstlenmelerine olanak tanıyor.

RESMİ BİR OTORİTE OLARAK KABUL EDİLECEKLER

Böylece yerli topluluklar, çevresel yönetim ve karar alma süreçlerinde resmi bir otorite olarak kabul edilecek.

Bu adım, doğal kaynakların etkin korunması, biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Petro, kararnamenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, hiçbir Kolombiyalıya ya da kuruma, yerli halklar gibi insan ve doğa arasındaki hayati dengeyi nasıl kuracağını öğretemez." ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanı Susana Muhamad ise basına yaptığı açıklamada, "Yerli halkların kendi nüfusları ve toprakları için çevresel otorite olarak tanınmasını sağlayan kararname imzalandı. 115 yerli topluluk, kendi topraklarında kendi bilgilerine dayalı uygulamalar gerçekleştirecek." diye konuştu.