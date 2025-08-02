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 | Berkay Alptekin

Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin fişini çekti! 12 yıl ev hapsine mahkum edildi

Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'ye yönelik yürüttüğü davada karar açıklandı. Eski Başkan Uribe, tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve rüşvet suçlarından 12 yıl ev hapsine mahkum edilirken, 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

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Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin fişini çekti! 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:54

'da pazartesi günü açıklanan bir kararla tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve suçlarından hüküm giyen eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin cezası belli oldu.

Yargıç Sandra Heredia, Uribe'yi 12 yıl ev hapsine mahkum ederken, 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezası verdi. Uribe, ikamet ettiği Antioquia bölgesindeki Rionegro'da yetkililere teslim olacak ve ardından ev hapsi başlayacak.

Mahkumiyet kararını içeren belge, mahkemede cezanın okunacağı duruşmadan sadece birkaç saat önce yerel medyada da yayımlandı. Belgeye göre, Uribe, 8 yıldan fazla süreyle kamu görevinden men edildi.

Uribe'nin ekibi kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin fişini çekti! 12 yıl ev hapsine mahkum edildi

SUÇLU BULUNMUŞTU

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, paramiliter gruplarla bağlantılı olmakla uzun süredir suçlanıyordu. Sol görüşlü Senatör Ivan Cepeda 2012 yılında, Uribe'nin eski paramiliterlerle bağlantısı olduğunu öne süren tanık ifadeleri topladı.

Bu tanıklar, Uribe'nin paramiliter grupları desteklediğini iddia ediyordu. Uribe, buna karşılık Cepeda'nın tanıkları para veya tehdit yoluyla yönlendirdiğini iddia ederek, ona karşı iftira davası açmıştı, ancak Yüksek Mahkeme, 6 yıl sonra Cepeda'nın tanıklara para vermediğini veya baskı yapmadığını hükme bağladı.

Mahkeme Uribe ve müttefiklerinin tanıklara baskı yaptığını belirtmiş, Cepeda, davada mağdur olarak kabul edilmişti. Uribe, pazartesi günü görülen duruşmada suçlu bulunmuştu.

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