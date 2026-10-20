Kolombiya ordusuna ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Cauca yönetim bölgesinde Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi gerçekleştirdiği sırada düştü.

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HABERİN ÖZETİ Kolombiya ordusuna ait helikopter düştü: 19 asker yaralı Kolombiya ordusuna ait bir UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Cauca yönetim bölgesinde düşerek 19 askeri personelin yaralanmasına neden oldu. Helikopterin Cauca yönetim bölgesinde Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştüğü belirtildi. Kazada 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığı, bunlardan 4'ünde kırıklar olduğu bildirildi. Yetkililer, ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş açıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını ve kazanın olumsuz hava koşulları veya mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Helikopterin düştüğü bölgenin, yasa dışı silahlı grupların faaliyet gösterdiği stratejik bir koridor olduğu bilgisi paylaşıldı.

19 ASKER YARALANDI

Kazada 19 askeri personel çeşitli yerlerinden yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığı, bunlardan 4'ünde kırıklar bulunduğu, diğer 15 personelin ise çeşitli darbe ve ezilmeler nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve acil yardım görevlileri, yaralılara müdahale etti. Ordu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, helikopterin düştüğü Cauca yönetim bölgesindeki Inza kasabası, barış anlaşmasını reddeden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin oluşturduğu EMC ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi yasa dışı silahlı grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği stratejik bir koridor olarak biliniyor.

SALDIRI DEĞİL ARIZA BELİRTİSİ

Askeri yetkililer, bölgedeki güvenlik riskine rağmen ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş açıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını, kazanın olumsuz hava koşulları veya mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.