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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 04:33
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 04:33

Kolombiya'da askeri üsse bombalı saldırı: Ölü ve yaralı asker var

Kolombiya'nın güneyindeki Bolivar yönetim bölgesinde askeri üsse düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında 5 asker hayatını kaybetti, 33 asker yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kolombiya'da askeri üsse bombalı saldırı: Ölü ve yaralı asker var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 04:33
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 04:33

El Colombiano internet sitesinde yer alan habere göre, Santa Rosa del Sur kasabasında yer alan askeri üsse patlayıcı yüklü İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, 8'i ağır 33 asker yaralandı.

Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni, patlayıcı yüklü dronlarla düzenlenen saldırının uluslararası insancıl hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, faillerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, bombalı dronların askeri tesislerin altyapısını, yatakhanelerini ve idari binalarını hedef aldığı, çatıların çöktüğü ve binaların ağır hasar aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirtti.

De la Espriella, faillerin tespit edilip yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini açıklayarak, Ulusal Ordu mensuplarını hedef alan saldırıyı kınadı ve bu tür eylemlerin Kolombiya'nın savunma kararlılığını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı örgüt üstlenmezken, güvenlik makamları da resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, 4 Kasım'daki açıklamasında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin tespit edilerek yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

ETİKETLER
#Farc
#Abelardo De La Espriella
#Santa Rosa Del Sur
#Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni
#Ulusal Kurtuluş Ordusu
#Dünya
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