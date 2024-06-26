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Kolombiya'da bir köyde tam 6 ceset bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Haziran 2024 08:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 08:51
Kolombiya&#039;da bir köyde tam 6 ceset bulundu

Kolombiya'da bir köyde polis ekipleri tam 6 ceset buldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, zanlılar uzun namlulu silahlarla saldırıyı gerçekleştirdi.

 Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde silahla vurulmuş halde  ceset tespit edildi. 

Kolombiya'da silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI 

Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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