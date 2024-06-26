Kolombiya'da bir köyde tam 6 ceset bulundu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Haziran 2024 08:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 08:51
Kolombiya'da bir köyde polis ekipleri tam 6 ceset buldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, zanlılar uzun namlulu silahlarla saldırıyı gerçekleştirdi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde silahla vurulmuş halde ceset tespit edildi.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.
Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı