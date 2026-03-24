Kolombiya'nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldiği açıklandı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı belirten Putumayo Valisi henüz isimlerin öğrenilemediğini açıkladı.

Dinle

Kolombiya'da düşen askeri uçakta acı bilanço açıklandı: Facia siyasi krize dönüştü

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, basına yaptığı açıklamada, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Molina Acosta, "Henüz elimizde bir isim listesi bulunmuyor ancak hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis, geri kalanının ise ordu mensubu olduğunu teyit edebilirim. Yaralıların tamamı kaza bölgesinden başarılı bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Molina Acosta, kimlik tespit çalışmaları henüz tamamlanamayan çok sayıda kişinin bulunduğunu ve yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

FACİA SİYASİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Kolombiya'daki uçak kazası iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü. Muhalefetin "ihmal" eleştirilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, savunma bütçesine engel olan Kongre yapısını işaret ederek kazanın sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu. Kolombiya basınına göre, savcılık kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 66'YA YÜKSELDİ

Ordunun Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kazada 4 askerin kayıp olduğu, bir askerin yara almadan kurtulduğu ve yaralı sayısının 57 olarak güncellendiği kaydedildi.

Uçaktaki personel sayısının 128 olduğu ifade edilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerden 58'i ordu mensubu, 6'sı Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC) mürettebatı ve 2'si ise polistir." ifadesine yer verildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin listenin tam olarak netleşmesinin ardından kamuoyunun ivedilikle bilgilendirileceğini kaydetti.

"DIŞ MÜDAHALE HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ"

Basında yer alan "yasa dışı silahlı grupların saldırısı" iddialarına değinen Sanchez, "Elde edilen ilk bulgular ışığında, kazada herhangi bir dış müdahale veya yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirilen bir saldırı izine rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.