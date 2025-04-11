Kolombiya'da film gibi soygun! Saçılan banknotları halk topladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da akılalmaz bir soygun gerçekleşti. 2 SUV model araçla havalimanına giren 12 kişilik çete filmleri aratmayan anlara sahne oldu.

Kolombiya'nın La Guajira departmanının başkenti sayılan Riohacha şehrinde yer alan Almirante Padilla Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen akıllara durgunluk veren silahlı soygun, en az 12 kişilik silahlı bir çetenin iki SUV model araçla piste girmesiyle başladı.

DailyMail'in haberine göre, soyguncular, başkent Bogota'ya gitmeye hazırlanan LATAM Havayolları uçağının yanında park etmiş zırhlı araca ateş açarak müdahale etti. Güvenlik görevlileriyle çatışmaya giren saldırganlar, havalimanının tel örgüsünü aşarak piste paralel otoyola kaçtı.

YANMIŞLARIN ARASINDAN SAĞLAMLARI ARADILAR

Kaçış sırasında bir köye ulaşan çete, kullandıkları araçlardan birini içinde para dolu çantalarla birlikte ateşe verdi. Yangının ardından çevredekilerin yanmış banknotlar arasında sağlam olanları aradığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olay yerinde bulunanlardan bir Kübalı turist, "Silahlarla geldiler. Yolcular yere yattı, orada bebekler bile vardı" ifadelerine yer verdi.



Çetenin toplamda 24 para çantasını çaldığı belirtilirken bunlardan sadece dördü şu ana kadar geri alındı. Polis, kaçan şüphelilerden yalnızca ikisini yakalayabildi. Soygunun ardından havalimanında uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.

Soyguncuların tam olarak ne kadar para çaldığı açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.