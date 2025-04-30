Kolombiya'da polis ve asker katliamı: 27 Ölü! Suç örgütleri sert operasyona direniyor

Kolombiya'da hükümetin suç örgütü Clan del Golfo’ya karşı yürüttüğü operasyonlar kanlı çatışmalara sahne oldu. Son iki haftada çıkan çatışmalarda 15 polis ve 12 asker yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, örgüte karşı "geri adım yok" mesajı verdi.

SİSTEMATİK KATLİAM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin örgüte karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ancak bunun ağır bir bedeli olduğunu belirtti. “Halkın çocuklarına sistematik bir katliam yapılıyor” diyen Petro, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin isimlerini paylaşarak ailelerine başsağlığı diledi.

"YA TESLİM OLACAKLAR YA DA YOK EDİLECEKLER"

Petro, Clan del Golfo’nun ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek operasyonların artarak süreceğini kaydetti. Örgütün yalnızca ülke içi değil, küresel bağlantılarına da dikkat çeken Petro, “Dubai’deki müttefiklerine kadar uzanacağız. Ya yasa dışı faaliyetlerini bırakıp ülkenin refahına katkı sunacaklar ya da yok edilecekler” dedi.