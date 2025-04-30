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 | Suat Vilgen

Kolombiya'da polis ve asker katliamı: 27 Ölü! Suç örgütleri sert operasyona direniyor

Kolombiya, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda ağır kayıplar verdi. Çatışmalarda 27 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Petro örgüte karşı küresel ittifak mesajı verdi: Geri adım yok!

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Kolombiya'da polis ve asker katliamı: 27 Ölü! Suç örgütleri sert operasyona direniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 07:05

Kolombiya'da hükümetin suç örgütü Clan del Golfo’ya karşı yürüttüğü operasyonlar kanlı çatışmalara sahne oldu. Son iki haftada çıkan çatışmalarda 15 polis ve 12 asker yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, örgüte karşı "geri adım yok" mesajı verdi.

Kolombiya'da polis ve asker katliamı: 27 Ölü! Suç örgütleri sert operasyona direniyor
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SİSTEMATİK KATLİAM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin örgüte karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ancak bunun ağır bir bedeli olduğunu belirtti. “Halkın çocuklarına sistematik bir katliam yapılıyor” diyen Petro, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin isimlerini paylaşarak ailelerine başsağlığı diledi.

Kolombiya'da polis ve asker katliamı: 27 Ölü! Suç örgütleri sert operasyona direniyor

"YA TESLİM OLACAKLAR YA DA YOK EDİLECEKLER"

Petro, Clan del Golfo’nun ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek operasyonların artarak süreceğini kaydetti. Örgütün yalnızca ülke içi değil, küresel bağlantılarına da dikkat çeken Petro, “Dubai’deki müttefiklerine kadar uzanacağız. Ya yasa dışı faaliyetlerini bırakıp ülkenin refahına katkı sunacaklar ya da yok edilecekler” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

CLAN DEL GOLFO KİMDİR?
Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen Clan del Golfo, 2000'li yılların ortasında, paramiliter grupların silah bırakmasının ardından ortaya çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığıyla finanse edilen örgüt, yıllar içinde büyüyerek ülkenin en güçlü suç yapılarından biri haline geldi. Liderleri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 2021 yılında düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Örgütün halen 1000’den fazla mensubu olduğu tahmin ediliyor.
ETİKETLER
#kolombiya
#gustavo petro
#silahlı suç örgütü
#Dünya
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