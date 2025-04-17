Kolombiya'da Sarıhumma alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Sarıhumma vakası her geçen gün artıyor. Kolombiya hükümeti, vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Sarıhumma virüsü Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da paniğe neden oluyor. Kolombiya hükümeti, her geçen gün artan sarıhumma vakaları nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından bu yana 74 vaka ve 34 ölüm kaydedildi" ifadelerine yer verdi.

SADECE BİR BÖLGEDE 22 VAKA VAR

Jaramillo, genel tabloda en kritik bölgenin Kolombiya’nın orta-batı kesiminde yer alan Tolima bölgesinde olduğunu ve burada 22 vakanın tespit edildiğini söyledi.