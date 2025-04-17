Kolombiya'da Sarıhumma alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Sarıhumma vakası her geçen gün artıyor. Kolombiya hükümeti, vakalardaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.
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GİRİŞ:
17.04.2025
14:33
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GÜNCELLEME:
17.04.2025
14:33
Sarıhumma virüsü Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da paniğe neden oluyor. Kolombiya hükümeti, her geçen gün artan sarıhumma vakaları nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.
Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından bu yana 74 vaka ve 34 ölüm kaydedildi" ifadelerine yer verdi.
SADECE BİR BÖLGEDE 22 VAKA VAR
Jaramillo, genel tabloda en kritik bölgenin Kolombiya’nın orta-batı kesiminde yer alan Tolima bölgesinde olduğunu ve burada 22 vakanın tespit edildiğini söyledi.
Sıkça Sorulan Sorular
Sarıhumma virüsü nedir?
Sarıhumma virüsü, Aedes veya Haemagogus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların yaklaşık yüzde 15’inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.
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