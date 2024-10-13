Kolombiya'da silahlı bir örgüt hedef şaşırdı, sivillerin üzerine bomba yağdırdı! Çok sayıda yaralı var

13 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:48

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki bir yerleşim bölgesine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

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Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya​'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesine bağlı El Plateado köyüne bombalı saldırıda bulunan silahlı bir örgüt, çok sayıda sivilin yaralanmasına neden oldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yerel basına göre, İHA​ ile askeri birliği hedef almak isteyen silahlı örgüt, hedef şaşırarak sivillerin bulunduğu alanı bombaladı.

Saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) üyeleri sorumlu tutuldu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Cauca ve Narino bölgelerinde "Perseus" adı verilen geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldı. El Plateado köyünün de dahil olduğu operasyona hava kuvvetleri de destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Petro, X platformunda yaptığı paylaşımda, bölgenin uluslararası bir kokain borsasına dönüştüğünü ifade ederek, "Bugün Plateado Kolombiya'dır. EMC’nin sivil nüfusu bombalaması bu operasyonu zorunlu kılıyor. Açgözlülüğü bırakın ve Kolombiya halkı için barış yapın." dedi.