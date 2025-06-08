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 | Suat Vilgen

Kolombiya’da Suikast Girişimi: Cumhurbaşkanı adayı senatör Uribe ağır yaralandı

Başkent Bogota’da silahlı saldırıya uğrayan sağcı aday Miguel Uribe Turbay hastaneye kaldırıldı, durumu kritik.

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Kolombiya’da Suikast Girişimi: Cumhurbaşkanı adayı senatör Uribe ağır yaralandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 07:38

Kolombiya’da 2026 seçimlerine hazırlanırken tansiyon yükseldi. Sağ blokun öne çıkan cumhurbaşkanı adaylarından Senatör Miguel Uribe Turbay, Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde halkla buluştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Henüz 39 yaşındaki Uribe, konuşma yaparken hedef alındı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden senatör, partililer tarafından özel bir kliniğe götürüldü. Kolombiya basını, Uribe'nin sağlık durumunun "kritik" olduğunu yazdı. Saldırıya gerçekleştirdiği öne sürülen 15 yaşındaki bir çocuk, yaralı halde gözaltına alındı. O da bir klinikte tedavi altına alındı.

BOGOTA ALARMDA, HÜKÜMET TEYAKKUZA GEÇTİ

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, saldırının hemen ardından açıklama yaptı:
"Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikast sonucu acil tedaviye alındı. Saldırgan yakalandı. Kentteki tüm hastaneler, olası nakiller için alarm durumuna geçirildi."

Kolombiya hükümeti de saldırıyı sert sözlerle kınayarak, : "Bu sadece bir senatöre değil, demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze yapılan bir saldırıdır. Şiddeti hiçbir biçimde kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi

PETRO’DAN NET MESAJ: ‘HAYATA SAYGI GÖSTERİN’

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olay sonrası Fransa’da katılacağı Birleşmiş Milletler Okyanuslar Zirvesi’ni iptal etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Petro, şu ifadeleri kullandı:
"Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya, kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımız."

ETİKETLER
#suikast
#kolombiya
#suikast girişimi
#Dünya
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