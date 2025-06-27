Kolombiya'daki toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor! Toprağın altında yakınlarını arıyorlar

Kolombiya'nın Medellin kentinde bir süredir devam eden şiddetli yağışlar toprak kaymasını beraberinde getirdi. Yağışların yol açtığı felakette hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kolombiya'ya bağlı Medellin şehrinin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, şehrin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kayıplarının arttığını açıkladı.

Toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirten Gutierrez, ellerindeki bilgilere göre 15 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

10 EV YIKILDI

Gutierrez, 10 evin yıkıldığını, arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yerel basına göre, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Çok sayıda evin ruhsatsız şekilde yamaçlara inşa edilmesi medyada tartışmalara neden oldu.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açmıştı.