Kolombiya'dan Gazze için dünyaya bir çağrı daha: Adil olmayan absürt bir savaş

12 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 06:10

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana bitmek tükenmez katliamlarla sürdürdüğü Filistinlilere yönelik soykırım harekatına dünyanın her yerinden sert sesler yükselmeye devam ediyor. İşgal güçlerinin kanlı saldırılarının başladığı ilk günlerden bu yana, Devlet Başkanı Gustavo Petro aracılığıyla yaşanan trajediye en büyük tepkiyi gösteren Kolombiya, bu kez Dışişleri Bakanlığı kanalıyla uluslararası camiaya seslendi.

"ADİL OLMAYAN, ABSÜRT BİR SAVAŞ"

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı, "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kabul edilemez olduğunu, acil ateşkes için de uluslararası birlik ve dayanışmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

Gazze'de "yürek parçalayıcı" hadiseler yaşandığının altını çizen Murillo, "Filistin halkı bugün soykırımla karşı karşıya, bunu açıkça belirtmeliyiz ve orada adil olmayan absürt bir savaş yaşanıyor. Uluslararası toplum acil ve etkili şekilde müdahalede bulunmalı." ifadesini kullandı.

İNSANİ YARDIM UYARISI

Kolombiya'nın üstüne düşen her desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Murillo, Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını teşvik eden tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını desteklediklerini açıkladı

Acil ateşkesin bir an önce sağlanmasının ve rehineler serbest bırakılmasının önemini vurgulayan Murillo insani yardımların da hiçbir engele uğramadan kesintisiz yapılması gerektiğini dile getirdi.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olduklarını ve İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiklerini anımsatan Murillo, "Hepimiz uluslararası insancıl hukuka uymakla yükümlüyüz. Savunmasız insanlara karşı hoşgörü, barış ve karşılıklı saygıyı bırakmamalıyız. Bu hepimizin ahlaki ve yasal görevidir." diye konuştu.