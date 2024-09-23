Koltuğunu kaldırmayı reddeden yolcuya yapmadıklarını bırakmadılar! Bir daha uçamayacaklar

23 Eylül 2024 15:10 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:16

Hong Kong-Londra uçuşunda kriz çıktı. Hong Konglu bir çift, önlerinde oturan Çinli yolcudan koltuğunu kaldırmasını istedi. Çinli yolcu talebi reddedince ise Hong Konglu çift, tacize başladı. Diğer yolcuların da karıştığı olayda Hong Konglu çift uçuş yasağı listesine eklendi.

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Hong Kong​ merkezli Cathay Havayolları'nda Hong Konglu orta yaşlı bir çift ile Çinli yolcu arasında kavga çıktı. Hong Konglu çift, önlerinde oturan Çinli yolcudan uçak içi televizyonu göremedikleri gerekçesiyle koltuğu kaldırmasını istedi. Çinli yolcu, çiftin isteğini geri çevirince ise olay garip bir hal aldı.

ÇİNLİ YOLCUYU TACİZE BAŞLADILAR

Hong Konglu çift, önlerinde oturan yolcuyu el işareti yaparak ve yolcunun koltuğuna ayaklarını yaslayarak taciz etti. Yaşananları sosyal medyada paylaşan Çinli yolcu, çiftin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Çinli yolcu Kantonca konuşmadığını anlayan hemen arkasında oturan Hong Konglu erkek yolcunun ise koltuğunu ve kolunu itmeye başladığını söyledi.

KABİN GÖREVLİLERİ ÇARE OLMADI

Yaşananlara dayanamayan Çinli yolcu çareyi kabin görevlisinden yardım istemekte buldu. Ancak kabin görevlisinin de anlayış göstermesini istediğini sözlerine ekleyen Çinli yolcu, “Şok oldum, yemek saati olmamasına rağmen uçuş görevlisi benden anlayış göstermemi istedi. Kabul etmedim” dedi.

DİĞER YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Uçakta bulunan diğer yolcuların da Hong Konglu çiftin davranışlarından rahatsız olduğunu aktaran Çinli kadın yolcu, diğer yolcuların da çifte tepki gösterdiğini sözlerine ekledi. Çinli yolcunun sosyal medya paylaşımının kısa sürede ses getirmesinin ardından havayolu şirketi de açıklama yapmak zorunda kaldı.

HONG KONGLU ÇİFTE UÇUŞ YASAĞI

Havayolu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, diğer yolculara karşı saygısızlığa “sıfır tolerans politikası” uygulandığı kaydedilerek, Hong Konglu çiftin uçuş yasağı listesine alındığını duyurdu.