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 | Berrak Arıcan

Kolyeyle güneşlenmek hayatının hatası oldu: Derimin gerilip yırtıldığını hissediyordum!

Ben Parsons, Güney Fransa'da tatildeyken kolyesi boynunda bir şekilde güneşin altında uyuyakaldı ve hayatının hatasını yaptığını fark ettiğinde çok geçti. Kolyesi adeta bir lazer ışını gibi yaktı ve boynunda korkunç yaralar oluştu.

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Kolyeyle güneşlenmek hayatının hatası oldu: Derimin gerilip yırtıldığını hissediyordum!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 13:22

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Ben Parsons, ailesiyle beraber Güney Fransa'ya tatile gitti. Plajdayken 30 faktörlü bir kullandı ve 6 saatlik bir uykuya daldı. Parsons, uzun uykusu sırasında birkaç kez uyandığını fakat rüzgarın etkisiyle güneşin ne kadar güçlü olduğunu fark etmediğini söyledi.

Plajdan ayrılıp evine döndüğünde ise tüm vücudu acı içindeydi, en çok ise boynu. Güneşin altında uyuyakaldığı sırada altın bir kolye takıyordu. Bu kolye, güneşin etkisiyle adeta bir lazer ışını gibi derisini yaktı. Parsons, boynunda irin dolu kabarcıklar oluştuğunu fark etti.

Kolyeyle güneşlenmek hayatının hatası oldu: Derimin gerilip yırtıldığını hissediyordum!

''DERİMİN GERİLİP YIRTILDIĞINI HİSSEDİYORDUM''

Yanıkları nedeniyle 5 gün boyunca kıpırdamadan yatmak zorunda kaldığını anlatan Ben Parsons, her hareket ettiğinde derisinin yırtıldığını veya gerildiğini hissettiğini söyledi. Plajda yaşananları ise şöyle anlattı:

"Uzanıyordum ve kolye göğsümde, boynuma doğru bakıyordu. Sanki kolye güneşi yansıtıp büyüterek lazer ışınına dönüş ve plajdan kalktığımda canım çok acıyordu, o zaman kesinlikle yandığımı fark ettim. Sonraki iki gün boyunca durumum giderek kötüleşti ve yatağa bağımlı hale geldim. Kıpırdayamıyordum, çünkü o kadar yanıyordum ki her hareket ettiğimde cildim yırtılıyor ya da geriliyormuş gibi hissediyordum. Sonraki dört beş gün boyunca yatağımdan çıkmadım çünkü çok dayanılmaz bir acı çekiyordum. Göz kapaklarımın açık olması bile acı veriyordu.''

Kolyeyle güneşlenmek hayatının hatası oldu: Derimin gerilip yırtıldığını hissediyordum!

ŞİMDİ HERKESİ UYARIYOR

The Sun'ın haberine göre, Ben Parsons, başına gelenlerin ardından şimdi herkesi uyarıyor. Parsons, "Takı takarken kesinlikle ekstra dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim çünkü ister gerçek altın olsun ister olmasın, üzerinize yansıyabilir." uyarısında bulundu.

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