Kompozit iskeletin 2 bin 500 yıllık gizemi sonunda çözüldü! Araştırmacıların birçok teorisi var

10 Kasım 2024 16:00 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:20

Arkeologların uzun süren çalışmaları sonucunda Belçika'da 2 bin 500 yıl arayla yaşamış beş kişinin kemikleriyle oluşan tuhaf bir iskeletin gizemini çözdü. Arkeologların bu gizemli iskeletle ilgili birçok teorisi var...

Boynunda orakla ve dev asma kilitle gömülen kadının gizemi çözülüyor! Diğer mezarlarda da tuhaflıklar var

Boynunda orakla ve dev asma kilitle gömülen kadının gizemi çözülüyor! Diğer mezarlarda da tuhaflıklar var

1970'lerde bir Roma mezarlığında ortaya çıkarılan iskelet, cenin pozisyonunda yatırılmış halde bulundu. Vücudun cenin pozisyonunda düzenlenmesi Roma dönemi için alışılmadık bir durum olsa da, kemiklerin başlangıçta MS ikinci ya da üçüncü yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyordu.

Kafatasının yakınında bulunan bir Roma kemik iğnesi, arkeologların kalıntıları Gallo-Roma döneminde MS 69 ila 210 yılları arasında yaşamış bir kadına ait olarak yorumlamasına neden oldu.

Ancak 2019'da bozulmamış iskeletin radyokarbon tarihlemesi, bazı kısımlarının Roma kökenli olduğunu, ancak geç Taş Devri 'ne ait kemikler de bulunduğunu ortaya çıkardı.

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, "Yüzlerce hatta binlerce yıl arayla ayrılmış iskelet unsurlarına sahip kompozit bireyler daha da nadirdir" ifadelerine yer verildi.

KEMİKLER NASIL BİR ARAYA GELEREK İSKELET OLUŞTURDU?

Araştırmacılar, Taş Devri gömüsünün kazara bozulduğunu ve Romalıların 2 bin 500 yıl sonra yeni bir kafatası ve üzerini örtmek için kemik iğne gibi mezar eşyaları ekleyerek yeniden işlediğini düşünüyor.

Araştırmacılar, "Mezarın bozulması, öbür dünyada failliği olan bir bireyin tamamlanması ya da inşa edilmesi yoluyla telafi edilmesini gerektirmiş olabilir. İkinci bir olasılık ise, tüm 'bireyin' Gallo-Roma döneminde, yerel kaynaklı Neolitik kemiklerin Roma dönemi kafatasıyla birleştirilerek bir araya getirilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, muhtemelen "batıl inançlardan ilham alan" Romalıların, kompozit iskeleti "kendilerinden önce bölgeyi işgal etmiş bir bireyle bağlantı kurmak için" kasıtlı olarak bir araya getirmiş olabileceğini ileri sürüyor.

Araştırmacılar, "Ya başlangıçta kafatası yoktu ve gömüyü keşfeden Roma topluluğu 'bireyi' tamamlamak için bir tane ekledi ya da mevcut Neolitik döneme ait kafatasını Roma dönemine ait bir kafatasıyla değiştirdiler" ifadelerini kullanırken, 'bireyin' varlığının açıkça kasıtlı olduğu" sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar ek olarak, "Kemikler seçilmiş, uygun bir yer seçilmiş ve doğru anatomik düzeni taklit etmek için öğeler dikkatlice düzenlenmiştir. Ortaya çıkan gömü, büyük bir özen ve planlamanın yanı sıra insan anatomisi hakkında iyi bir bilgiye işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.