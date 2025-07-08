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 | Banu İriç

Komşu alev alev yanıyor! Termal kamera 100 dereceyi ölçtü

Avrupa 2025 yazını rekor sıcaklıklarla yaşıyor. Türkiye'de de uzmanlar kavurucu sıcakların Avrupa'dan harekete geçtiği yönünde uyarırken Atina'da 100 dereceyi bulan ölçüm herkesi şok etti.

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Komşu alev alev yanıyor! Termal kamera 100 dereceyi ölçtü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 19:08

Avrupa Temmuz ayının başlamasıyla beraber kavurucu sıcaklara teslim oldu. Öte yandan uzmanlar bu sıcakların için de uyarıcı niteliği olduğu yönünde uyarıyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar riskini de giderek artırıyor.

Komşu alev alev yanıyor! Termal kamera 100 dereceyi ölçtü

TERMAL KAMERA 100 DERECE ÖLÇÜM YAPTI

Komşu 'ın başkenti 'da ise rekor kırmaya devam ediyor. Atina'da yapılan ölçümlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken binaların çatılarında termal kameralar 100 dereceye varan yüzey sıcaklıkları kaydetti. Asfalt zeminler ise 70 dereceyi buldu.

Komşu alev alev yanıyor! Termal kamera 100 dereceyi ölçtü

ÖĞLE SAATLERİNDE İŞLER DURDURULDU
Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine açık havada beden gücü gerektiren işlerin öğle saatlerinde durdulmasına karar verdi. Meteoroloji yetkilileri çöl sıcaklarının hafta boyu yükselerek süreceğini belirtiyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#orman yangını
#yunanistan
#sıcak hava dalgası
#Atina
#Termal Kamera
#Dünya
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