Komşu alev alev yanıyor! Termal kamera 100 dereceyi ölçtü

Avrupa 2025 yazını rekor sıcaklıklarla yaşıyor. Türkiye'de de uzmanlar kavurucu sıcakların Avrupa'dan harekete geçtiği yönünde uyarırken Atina'da 100 dereceyi bulan ölçüm herkesi şok etti.

Avrupa Temmuz ayının başlamasıyla beraber kavurucu sıcaklara teslim oldu. Öte yandan uzmanlar bu sıcakların Türkiye için de uyarıcı niteliği olduğu yönünde uyarıyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar orman yangını riskini de giderek artırıyor.

TERMAL KAMERA 100 DERECE ÖLÇÜM YAPTI

Komşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da ise sıcak hava dalgası rekor kırmaya devam ediyor. Atina'da yapılan ölçümlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken binaların çatılarında termal kameralar 100 dereceye varan yüzey sıcaklıkları kaydetti. Asfalt zeminler ise 70 dereceyi buldu.

ÖĞLE SAATLERİNDE İŞLER DURDURULDU

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine açık havada beden gücü gerektiren işlerin öğle saatlerinde durdulmasına karar verdi. Meteoroloji yetkilileri çöl sıcaklarının hafta boyu yükselerek süreceğini belirtiyor.